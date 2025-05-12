Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya müebbet hapis talebi | Video
Ümraniye'de bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı saldırıya ilişkin firari 2 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Şüphelilerden birinin cinayeti işlediği tarihte de cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.
MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler A.D., M.D. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
ARACI YAKIP DELİL KARARTMAK İSTEDİLER
Şüphelilerin cinayette kullandığı aracı kiraladıkları, olaydan sonra aracı yakarak kundakladıkları ve bu şekilde delil karartmaya çalıştıkları belirtildi.
CEZAEVİNDEN FİRAR EDİP CİNAYET İŞLEDİ
Cinayetin ardından kayıplara karışan A.D. ve M.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilere araç kiraladığı tespit edilen M.K.B. ise tutuklandı. Öte yandan, şüpheli A.D.'nin olay tarihinde, başka bir suçtan hükümlü olduğu ve kısa süre önce cezaevinden firar ederek cinayeti işlediği ortaya çıktı.
"AK-47'YE BENZER BİR TÜFEK İLE SALDIRDILAR"
Saldırıda yaralı kurtulan Y.B.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Olay günü maktul Enes Demir ile gezmeye çıktıklarını söyleyen Y.B., "Necip Fazıl Bulvarı'na geldiğimizde kırmızı ışıkta durduğumuz sırada önümüzde bir araç durdu. Araçtan 2 kişi indi, arka koltuktan inen şahsın elinde AK-47'ye benzer bir tüfek gördüm. Kendimizi korumak için araç içerisinde eğildik, silah sesi duyduğumda Enes'in durumunun kötü olduğunu gördüm" dedi.
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