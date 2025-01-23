Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın | Video
Ümraniye'de bir akaryakıt istasyonunun market kısmında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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