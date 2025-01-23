Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın | Video 23.01.2025 | 08:25 Ümraniye'de bir akaryakıt istasyonunun market kısmında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 03.30'da İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun market kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve marketin ikinci katına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.