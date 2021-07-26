UNESCO'dan İngiltere'ye uyarı! Dünyaca ünlü Stonehenge Anıtı tehlikede mi? | Video
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Dünyaca ünlü Stonehenge Anıtı tehlikede mi? Detaylar A Haber’de…