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OTOMATİK OYNAT
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Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu vefat etti | Video 27.05.2022 | 10:10
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Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 27.05.2022 | 10:00
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İzmir’de tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi | Video 27.05.2022 | 09:58
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Ümraniye'de hurdalık deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü | Video 27.05.2022 | 09:47
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Alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 3 yaralı | Video 27.05.2022 | 09:18
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Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı! 11 yaralı | Video 27.05.2022 | 08:52
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Kablo çalarken bekçilere yakalanan hırsız suç makinesi çıktı | Video 26.05.2022 | 16:52
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Kars polisi ‘Kargo’ çetesini çökertti: 2’si kadın 15 gözaltı | Video 26.05.2022 | 16:06
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Beyazıt'taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti 26.05.2022 | 15:54
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Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
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Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 26.05.2022 | 15:03
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Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 26.05.2022 | 14:58
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti.