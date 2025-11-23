Ünlü oyuncuya benzerliğiyle gündem olmuştu! Kim Milyoner Olmak İster’de henüz ilk soruda...
23.11.2025 | 23:53
ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Mahmut Çelik isimli yarışmacı ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir’e benzerliğiyle dikkat çekti. Heyecanlanan yarışmacı ilk soruda neredeyse eleniyordu. İşte o soru ve yarışmacının cevabı!
