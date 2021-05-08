Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç flaş koronavirüs aşısı paylaşımı! "Şifa olsun"

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtimiz yıl sona erdiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, şimdilerde meslektaşı Seçil Gür ile ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Her hareketi ve açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başaran Serdar Ortaç, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, dün koronavirüs aşısı yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Biontech aşısının ilk dozunu yaptırdığını dile getiren Serdar Ortaç, "Şifa olsun" sözleriyle yayınladı.