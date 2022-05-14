Video Yaşam Ünlü sunucu Esra Erol'a doğum gününde en anlamlı hediye! Görünce mutluluktan ağladı | Video
Ünlü sunucu Esra Erol'a doğum gününde en anlamlı hediye! Görünce mutluluktan ağladı | Video

Ünlü sunucu Esra Erol'a doğum gününde en anlamlı hediye! Görünce mutluluktan ağladı | Video

14.05.2022 | 13:18

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Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının başarılı sunucusu Esra Erol 40 yaşına girdi. Reyting rekorları kıran programın güzel sunucusu Esra Erol'a hayranlarından sürpriz bir doğum günü hediyesi geldi. 40 yaşına basan sunucu için Esra Erol Fan Club tarafından Bangladeş’te su kuyusu yaptırıldı. Esra Erol ise bu anlamlı hediyeyi görünce kendini tutamadı ve mutluluktan ağladı. İşte o anlar...

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