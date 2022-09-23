Video Yaşam Uşak Emniyeti’nden “Kardeşlik” klibi… Can Azerbaycan’a selam gönderdiler… | Video
Uşak Emniyeti’nden “Kardeşlik” klibi… Can Azerbaycan’a selam gönderdiler… | Video

Uşak Emniyeti’nden “Kardeşlik” klibi… Can Azerbaycan’a selam gönderdiler… | Video

23.09.2022 | 15:10

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Uşak Emniyeti’nden “Kardeşlik” klibi… Can Azerbaycan’a selam gönderdiler… | Video 01:56
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü; üç yıldır görevini başarıyla sürdüren Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’in talimatıyla özel bir klip hazırladı ve kardeş ülke Azerbaycan’a selam gönderdi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nde Türk ve Azerbaycan bayraklarının göndere çekildiği anlara yer verilen iki dakikalık klipte; Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği anlatan çok özel fotoğraflara ve videolara yer verildi.

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ermenistan'ın "Toprak İhlali" yaparak saldırdığı Azerbaycan'a özel bir destek selamı gönderdi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Azerbaycan için "Can Azerbaycan - İki Devlet Bir Millet" klibi hazırladı. Azerbaycan'a destek klibinde; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde Türk Bayrakları ve Azerbaycan Bayrakları'nın yan yana göndere çekildiği anlara yer verildi.

POLİS HELİKOPTERİ DE SELAMLADI…

Yaşanan süreçte Türk Polisi'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu mesajını veren Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 16 Türk Devleti'nin kurucularının büstleri ve bayraklarının bulunduğu alanda gönderlere çekilen Türk ve Azerbaycan Bayrakları'na selam durdu. Aynı sabah saatlerinde bir uyuşturucu operasyonuna katılan polis helikopteri de o anlarda alanın üzerinden geçti ve hem meslektaşlarını hem de bayrakları selamladı. Üç yıldır görevini başarıyla sürdüren Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in talimatı ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından hazırlanan ve iki dakika süren klipte; Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği ve dayanışmayı anlatan çok özel fotoğraflara ve videolara da yer verildi.

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