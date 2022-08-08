Uşak'ta şiddetli yağış cadde ve sokakları su altında bıraktı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 08.08.2022 | 11:44
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Otoparka girip hayalet ekranları çaldılar! Polis ikisini de yakaladı | Video 08.08.2022 | 11:56
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Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama | Video 08.08.2022 | 10:40
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UŞAK'ta dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar sağanak nedeniyle göle dönerken, bazı ev ve iş yerini de su bastı.