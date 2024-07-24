Üsküdar ve Pendik’te yolu trafiğe kapatarak asker eğlencesi yapan şahıslara para cezası yağdı | Video
İstanbul’un Pendik ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen asker eğlencesinde araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapatan ve trafik akışını tehlikeye düşüren 7 araç sürücüne toplamda 42 bin 573 TL para cezası kesildi.
42 BİN 573 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Şahıslara yönelik 2918 Karayolları Trafik Kanunun, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak' maddesinden 690'ar TL, 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek' maddesinden 690'ar TL, 'Trafik güvenliği ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen kural, yasak ve zorunluluklara uyumamak' maddesinden 690'ar TL, 'Konvoy Yapmak' maddesinden 690'ar TL , 'Drift' maddesinden ise bir araç sürücüsüne 32 bin 233 TL olmak üzere tüm sürücülere toplamda 42 bin 573 TL idari para cezası uygulandı.
Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ise adli işlem başlatıldı.
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