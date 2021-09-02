Usta oyuncu Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı! Ferhan Şensoy'un cenazesi Teşvikiye Camii'nden defnedildi... | Video

Sinema ve tiyotronun usta isimlerinden 70 yaşında Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi görürken hayatını kaybeden Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı. İki gün önce hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi’ndeki kendi Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törende kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşları içinde babalarını ne kadar sevdiklerini anlatarak gözyaşı döktüler. Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ile ilgili ayrıntılar...