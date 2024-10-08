Video Yaşam Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti | Video
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti | Video

Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti | Video

08.10.2024 | 14:39

Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ’ da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir evde yapılan baskında anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.

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Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adres ve 2 araca yönelik gerçekleşen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda baskın yapılan evde bulunan anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.

Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram uyuşturucu, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 11 bin 120 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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