Uyuşturucu yetiştiren şahıs saklandığı gizli bölmede böyle yakalandı

Afyonkarahisar’da kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak ve tutuklunun hükümlünün kaçması suçlarından toplamda 2 ayrı suç kaydıyla 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.