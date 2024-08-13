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Uyuşturucu yetiştiren şahıs saklandığı gizli bölmede böyle yakalandı

Uyuşturucu yetiştiren şahıs saklandığı gizli bölmede böyle yakalandı

13.08.2024 | 17:03

Afyonkarahisar’da kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak ve tutuklunun hükümlünün kaçması suçlarından toplamda 2 ayrı suç kaydıyla 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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