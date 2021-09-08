Video Yaşam Uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirlerini "Eros" yakaladı | Video

Uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirlerini "Eros" yakaladı | Video

Uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirlerini
08.09.2021 | 12:57

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İstanbul’da narkotik polisi, Sultangazi ve Ataşehir ilçelerindeki adreslere düzenlediği operasyonda kişisel sağlık ürünleri kutularına saklanmış 80 kilo eroin ele geçirdi. Çok sayıda uyuşturucu madde ve silahın da ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Doğu illerinden gelen uyuşturucunun, 2 ilçede depo olarak kullanılan adreslerde saklandığını tespit etti. Sultangazi ve Ataşehir ilçelerinde bulunan adreslere düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda hassas burunlu polis köpeği Eros da kullanıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, kişisel sağlık ürünlerinin kutularına saklanmış 80 kilo 340 gram eroin, 3 kilo 390 gram Hint keneviri, 55 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ele geçirilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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