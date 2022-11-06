Video Yaşam Uzaya börek yollayarak Guiness’e giren börekçi, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Yarışmacının elendiği soru şaşırttı! | Video
Uzaya börek yollayarak Guiness’e giren börekçi, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Yarışmacının elendiği soru şaşırttı! | Video

Uzaya börek yollayarak Guiness’e giren börekçi, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Yarışmacının elendiği soru şaşırttı! | Video

06.11.2022 | 21:54

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Uzaya börek yollayarak Guiness’e giren börekçi, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Yarışmacının elendiği soru şaşırttı! | Video 03:37
Uzaya börek yollayarak Guiness’e giren börekçi, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Yarışmacının elendiği soru şaşırttı! | Video 06.11.2022 | 21:54
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Dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta Pazar günü ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Yeni bölümüyle yine izleyicileri ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster’e katılan börekçi Hasan Açar, hikayesiyle adeta yarışmaya damga vurdu. Hazırladığı böreği uzaya yollayarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren yarışmacının elendiği soru herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!

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