Video Yaşam Uzman isim uyardı! "Bel ağrısını hafife almayın" | Video
Uzman isim uyardı!

Uzman isim uyardı! "Bel ağrısını hafife almayın" | Video

27.11.2023 | 12:17

Bel ağrısının hafife alınmamasını isteyen uzmanlar, bel ağrılarının pelvik taban disfonksiyona bağlı olabileceğine dikkat çekti.

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Bel ağrısının sebepleri hakkında bilgiler veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzm. Esma Karakuş "Bel ağrısının bir çok sebebi olabilir. Bunlar arasında patolojik, kas ve iskelet sistemine bağlı disfonksiyonlar (fonksiyon bozukluğu) ve pelvik tabanına bağlı disfonksiyonlar bunların hepsi belde ağrı oluşturabilecek yapılardır." dedi.

Fzt. Karakuş, bel ağrısın sebeplerinden biri olan pelvik taban disfonksiyon ile ilişkisini şöyle açıkladı:
"Kas iskelet sistemlerimizde trigger point (tetikleyici nokta) dediğimiz noktalar oluşturarak ağrıya sebep olur. Eğer pelvik tabandada trigger point dediğimiz yapılar oluşmuşsa, bunlar bele, kalçaya ve bacağa yansıyan ağrılar oluşturabilir. Eğer patolojik (Bel fıtığı, sinir sıkışması, inflamasyon vb.) bir durum varsa öncelikle uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir. Eğer hiçbir patolojik durum yoksa trigger pointler değerlendirilebilir."
Son zamanlarda çok popüler olan kayropraktik uygulamasının bel ağrısı üzerindeki etkisini, etkinliği ve ağrıyı önlemek için neler yapılması gerektiğine değinen Fzt. Karakuş, şu bilgileri paylaştı:

"Kayropraktik uygulamalar bizde manipülasyon olarak geçen manuel uygulamalarımızın bir parçasıdır. Sesi gereği insanları zihnen ve hızlı çözüm düşüncesiyle ilk tercih edilenler arasında. Öncelikle vücudun kas iskelet sistemi olarak değerlendirip kas iskelet sistemini biraz gevşetip, problemi ortadan kaldırdıktan sonra en son tercih edilmesi gereken tercihler arasındadır. Kayropraktik uygulamalar mutlaka ilgili uzman kişi tarafından uygulanması gerekir. İlgili uzman kişi tarafı haricinde uygulandığı zaman çok büyük hatalara sebep olabilir. Kayropraktik uygulamaların etkili olup olmadığı basamak basamak değerlendirip gereken problem önce ortadan kaldırıldıktan sonra, ihtiyaç halinde en son uygulanabilir. Kayropraktik uygulama kesinlikle problemi ortadan kaldırabilir veya çözümsüz bırakabilir demek yanlış olur. Fakat ilk aşamada tercih edilmesi gereken bir uygulama değildir. Bel ağrısını önlemek için ise kas iskelet sistemimizi sağlıklı tutmamız gerekiyor. Bütüncül bakmak gerekirse beslenmemize önem vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde ruh sağlığı iyi giderse bedene yansıyarak beden sağlığını destekler. Öte yandan mesleğimiz gereği değerlendirmek gerekirse kas kuvvetini, hacmini ve dayanaklılığımızı artıra biliriz. Yanlış hareket yapmaktan kaçınarak ve vücut farkındalığımızı artırarak işimize nasıl adapte olabiliriz bunları değerlendirip uygulaya biliriz"

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