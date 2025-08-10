Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan kadın güvenliğe saldırınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar terminaldeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine batı 2 kapısına gelen terminal noktasındaki görevli polis memurları hakaretler savuran kadını ellerinden kelepçeleyip güvenlik noktasına götürdü. Burada da kendisini yere atan H.G.'yi kontrol etmek mümkün olmayınca olay yerine takviye polis istendi. Kadın polis memurları tarafından ikna edilen H.G. hastaneden alınan doktor raporunun ardından Demirtaş Polis Merkezi'ne götürülerek hakkında işlem başlatıldı. Darp edilen F.Y.'nin ilk tedavisi terminal sağlık ekibi tarafından yapıldı. Güvenlik görevlisi F.Y.'nin şikayetçi olduğu olayla ilgili polis tahkikat başlattı. Öte yandan yaşanan gerginlik terminaldeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.
