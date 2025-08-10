Video Yaşam Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video
Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video

Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video

10.08.2025 | 08:47

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan kadın güvenliğe saldırınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar terminaldeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İddiaya göre, alkol etkisinde olduğu iddia edilen H.G. isimli kadın terminalin batı 2 kapısında güvenlik görevlilerine, "Valizim kayıp. Valizimi bulun!" diye bağırmaya başladı. Görevliler daha ne olduğunu bile anlamadan küfür etmeye başlayan H.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan kadın güvenlik görevlisi F.Y.'ye saldırınca iki kadın yere düştü. Yerde güvenlik görevlisi F.Y.'nin saçlarına asılan H.G., kadın güvenliğin başından bir avuç saç kopardı.
İhbar üzerine batı 2 kapısına gelen terminal noktasındaki görevli polis memurları hakaretler savuran kadını ellerinden kelepçeleyip güvenlik noktasına götürdü. Burada da kendisini yere atan H.G.'yi kontrol etmek mümkün olmayınca olay yerine takviye polis istendi. Kadın polis memurları tarafından ikna edilen H.G. hastaneden alınan doktor raporunun ardından Demirtaş Polis Merkezi'ne götürülerek hakkında işlem başlatıldı. Darp edilen F.Y.'nin ilk tedavisi terminal sağlık ekibi tarafından yapıldı. Güvenlik görevlisi F.Y.'nin şikayetçi olduğu olayla ilgili polis tahkikat başlattı. Öte yandan yaşanan gerginlik terminaldeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video 03:57
Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video 10.08.2025 | 08:47
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:17
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 10.08.2025 | 08:47
Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video 04:27
Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video 09.08.2025 | 16:19
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi! O anlar kamerada | Video 00:21
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi! O anlar kamerada | Video 09.08.2025 | 16:14
Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video 00:21
Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video 09.08.2025 | 14:58
Trabzon’da vedalaşmalarıyla duygulandıran dede ile torun yaylada yeniden buluştu | Video 01:16
Trabzon'da vedalaşmalarıyla duygulandıran dede ile torun yaylada yeniden buluştu | Video 09.08.2025 | 14:38
Taşıdığı yükü yola savurarak ilerledi: Cezadan kaçamadı! İşte o anlar | Video 00:20
Taşıdığı yükü yola savurarak ilerledi: Cezadan kaçamadı! İşte o anlar | Video 09.08.2025 | 14:04
15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti! 01:17
15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti! 09.08.2025 | 13:59
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 01:17
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 09.08.2025 | 12:09
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 00:40
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 09.08.2025 | 11:55
Çanakkale’de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 01:31
Çanakkale'de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 09.08.2025 | 11:07
Çanakkale’deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video 01:58
Çanakkale'deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video 09.08.2025 | 10:48
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 01:29
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 09.08.2025 | 10:26
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: Yıllık içeceğim dedi | Video 00:50
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: "Yıllık içeceğim" dedi | Video 09.08.2025 | 09:55
TEM Otoyolu’nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 02:52
TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 09.08.2025 | 09:48
SON DAKİKA: Çanakkale’de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 26:16
SON DAKİKA: Çanakkale'de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 08.08.2025 | 16:28
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:23
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.08.2025 | 15:52
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 03:35
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 08.08.2025 | 15:00
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 00:26
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 14:13
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:54
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 08.08.2025 | 14:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY