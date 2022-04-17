Van-Bahçesaray yolu uzun bir aradan sonra ulaşıma açıldı | Video

Kış aylarında uzun süre kapalı olan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı. Van Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, uzun bir zamandır ilçe yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyledi.

Van Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, uzun bir zamandır ilçe yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyledi. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalarla birlikte yolun ulaşıma açıldığını belirterek, "Özellikle yer yer 15 metreyi bulun kar kalınlığı Karabet geçidi bölgesinde ekipleri zorladı. Yaklaşık 3 aya yakındır ekiplerin olağanüstü çalışmaları sonucunda Bahçesaray ilçesinin yolu nihayet kazasız belasız ulaşıma açıldı. Çalışmalarda emeği geçen karla mücadele ekipleri başta olmak üzere Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.