Van - İran sınırında 3 metreyi bulan karla mücadele sürüyor | Video
VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu kırsal mahalle ve mezra yollarının açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
'ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ'
Çaldıran Şantiye Şefi Orhan Sarıkaya, İran sınırının sıfır noktasında, şu anda 16 personel ve 8 iş makinesiyle çalıştıklarını anlatarak, Büyükşehir Belediyesi Çaldıran Şantiye Şefliği olarak hudut hattındaki karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Sınır hattı boyunca hem mezra, hem yayla, hem de sınır karakol yollarını kardan temizliyoruz. Yer yer 3 metreye varan kar kalınlığı var. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.
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