Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı | Video

Van'ın Muradiye ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede insanların canını yakan tefecilere yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren araştırma ve soruşturmanın ardından tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için 27 Eylül 2022 günü şafak vakti düğmeye basıldı. Yüze yakın jandarma ve komando timleriyle belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Van merkezli olarak Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik toplam 4 ilde olmak üzere; M.E. (36), H.H. (39), M.T. (55), T.H (28), C.H., S.S. (60), A.B. (57), A.B. (57), K.K. (39), E.Ö. (28), H.D. (42), F.B. (52), İ.A. (68) ve M.H. (46) isimli 14 şüpheli gözaltına alındı. E.K. (35), F.K. (26) ve M.K. (30) isimli 3 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 14 şüphelinin sorgusu devam etmektedir. Yapılan operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca ve silahlara ait çok sayıda tabanca mermisi ile 300 e yakın Kalaşnikof fişeği, 9 adet çek, 61 adet senet, 49 adet para alışverişine ait alacak-verecek not defteri, 11 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı, 1 adet video kayıt cihazı, 10 adet flash bellek, 1 adet tablet, 10 adet CD, 3 adet PTT makbuzu, 38 adet banka dekontu, 115 adet para alışverişine ait not kâğıdı ele geçirilmiş, şahısların banka hesaplarında yaklaşık olarak 29 milyon TL para hareketi saptanmıştır. Olayı öğrenen mağdurlar şikayetçi olmak için jandarmaya akın etti. Şu ana kadar 70 e yakın mağdurun ifadesi alındı. Sayının artacağı değerlendirildiği öğrenildi.