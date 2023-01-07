Video Yaşam Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı | Video
Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı | Video

Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı | Video

07.01.2023 | 09:49

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Geçtiğimiz yıl etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sezonu erken açan Abalı Kayak Tesisi, küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklıktan dolayı kayak sezonunu açamadı.

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Geçmiş yıllarda kar yağışı nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği Van'da, son dönemin en kurak kışı yaşanıyor. Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve Türkiye'deki önemli kayak merkezleri arasında yer edinen Abalı Kayak Tesisi, kar yağışının yetersiz olması nedeniyle sezonu açamadı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yüzlerce kayakseveri ağırlayan tesisin bazı yerlerinde hiç kar yokken, bazı yerlerinde ise sadece birkaç santim kar bulunuyor.

"SUNİ KARLAMA YAPILIRSA BURADA SEZONU AÇABİLİRİZ"
İHA muhabirine konuşan Abalı Kayak Tesisi Sorumlusu Fikret Batmaz, 2021 yılının Aralık ayında karın yağdığını ve 2022 yılı sezonunu erken açtıklarını belirtti. Bu yıl kar yağışının olmadığını ve kurak geçtiğini ifade eden Batmaz, "Merkezin bulunduğu alanda hava sıcaklığı sürekli sıfır derecenin altındadır. Soğuk havandan dolayı suni karlama yapılırsa burada sezonu açabiliriz. Türkiye'nin her yerinden buraya kayakseverler geliyor. Milli sporcularımız ve antrenörlerimiz de kar olmadığı için dışarıya gitmek zorunda kalıyor. Suni karlama olursa dışarıya gitmelerine gerek kalmadan burada çalışırlar. Rakımın yüksek olmasından kaynaklı burada yetişen iyi sporcularımız var" de

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