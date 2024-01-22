Van'da yolcu midibüsü şarampole devrildi: 20 yaralı | Video

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir firmaya ait 30 AAE 286 plakalı yolcu midibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kasada yaralanan 20 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.