Vatandaşı da belediyeyi de isyan ettirdi | Video

Kocaeli Kartepe İlçesi Suadiye Mahallesinde, camları kırılan ve ateşe verilen bir durağı gören vatandaş, video kaydı yaparak olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilere bela okudu. O paylaşıma belediyede tepkisiz kalmayarak “Şunu bil istedik. Sen bir vatan hainisin” şeklinde yorum yaptı.

Kocaeli Kartepe İlçesi Suadiye Mahallesi Harmanlık Sokak üzerinde bulunan otobüs durağı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Anlamsız bir şekilde camları kırılan ve ateşe verilen durağı sabah saatlerinde gören bölge sakinleri ise şaşkına döndü. Bazı mahalleliler durağın o halini video kaydına alarak bela okurken, yapılan paylaşımlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Şunu bil istedik. Sen bir vatan hainisin" yorumu yapılarak tepki gösterildi.