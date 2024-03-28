Video Yaşam Virajı alamayan otomobil 50 metreden aşağıya uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video
Virajı alamayan otomobil 50 metreden aşağıya uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video

Virajı alamayan otomobil 50 metreden aşağıya uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video

28.03.2024 | 12:46

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza dün gece saatlerinde İspir ilçe merkezinde meydana geldi. Afganistan uyruklu olduğu belirtilen Yusuf Yılmaz yönetimindeki otomobil ile seyir halindeyken virajda kontrolü kaybederek yoldan elli metre aşağıya takla atarak uçtu. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar ve sağlık ekiplerin müdahalesi ile sürücü Yusuf Yılmaz İspir Devlet Hastanesine getirildi. Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yusuf Yılmaz'ın uzun zamandan beri İspir'de motor ustası olarak çalıştığı ve sevilen bir insan olduğu öğrenildi.
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