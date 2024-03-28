Virajı alamayan otomobil 50 metreden aşağıya uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video
Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Yusuf Yılmaz'ın uzun zamandan beri İspir'de motor ustası olarak çalıştığı ve sevilen bir insan olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
05:05
Defalarca bıçakladığı eşinin başında beklerken gözaltına alındı | Video 28.03.2024 | 12:49
03:37
00:15
01:57
03:06
Jandarma, EFT dolandırıcılarını yakaladı | Video 28.03.2024 | 10:59
01:07
07:51
01:08
Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti | Video 28.03.2024 | 10:57
04:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Mart 2024 Perşembe atv izle! | Video 28.03.2024 | 10:26
00:47
00:21
Beylikdüzü’nde magandalar silahla havaya rastgele böyle ateş etti | Video 28.03.2024 | 10:04
01:12
Avcılar'da palet hırsızlığı kamerada | Video 28.03.2024 | 09:52
00:29
İzmir'de 26 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi | Video 28.03.2024 | 09:45
02:27
00:26
Kadınların sokaktaki kavgası kamerada | Video 28.03.2024 | 09:10
04:31
Ümraniye'de aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı | Video 28.03.2024 | 08:34
02:51
00:45