Virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı | Video 18.01.2024 | 13:40 Sinop’ta otomobilin virajı alamayarak ormanlık alana uçtuğu kazada sürücü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Ayancık-Sinop yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.H.(27) idaresindeki otomobil Sinop istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı dönemeyerek ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü E.H. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı E.H. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.