Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi | Video

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri, bugünlerde yiyecek bulmak için Erzincan - Tunceli arasındaki Munzur Dağının otlaklarını mekan tuttu. Gündüz saatlerinde sürüler halinde indikleri alanda otlanan yaban keçileri, beslendikten sonra yüksek kesimlerdeki yaşam alanlarına dönüyor.Erzincan'da fotoğraf sanatçıları ve belgesel tutkunlarının hayranlıkla izledikleri yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi.