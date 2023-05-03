Video Yaşam Yağışlar arttı, Hazababa dağındaki göl tekrar doldu | Video
Yağışlar arttı, Hazababa dağındaki göl tekrar doldu | Video

Yağışlar arttı, Hazababa dağındaki göl tekrar doldu | Video

03.05.2023 | 11:01

Elazığ’da Hazarbaba dağı eteğinde 2000 rakımda bulunan Kurudolu (Bervi) gölü, bu seneki yağışlarla birlikte yeniden doldu. Bir yanında Hazarbaba dağı, altında Hazar gölü bulunan minik göl, bulutlarla birlikte seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

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Hazarbaba dağının Güneydoğu uzantısında, Elmasuyu ve Sürek köyü arasında bulunan Bervi gölü, bu yılki yağışlarla birlikte yeniden doldu. Yüz yıllardır var olduğu değerlendirilen, son yıllarda ismi duyulan göl, konumu, doğal güzelliği ve muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. Bir yanında Hazarbaba dağı, altında Hazar gölü bulunan minik göl, bulutlarla birlikte seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Birçok canlı türüne de ev sahipliği yapan göl, doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.

Gölün Hazarbaba dağının zirvesine yakın eteklerde bulunduğunu belirten bölgeyi gezen gazeteci Kamil Can Kılıç, ''Bu seneki yağışlarla birlikte doluluğa ulaştı. Burası bir çok hayvana da ev sahipliği yapıyor. Buraya ulaşım biraz zor. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Bir yanda Bervi gölü ve diğer yanda Hazar gölü, bir tarafında ise Hazarbaba dağı var. Gerçekten muhteşem bir manzara içeriyor. Biz de daha önce buraya gelip çekimler yapmıştık. Şu anda yine çekimlerimizi tamamladık. Dron çekimleri yaptık, göl doluluğa ulaşmış. Çok güzel manzarası var. Vatandaşların buraya gelip zaman geçirmesini tavsiye ederiz'' dedi.

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