Video Yaşam Yalova'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu | Video
Yalova'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu | Video

Yalova'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu | Video

15.01.2025 | 09:08

Yalova'da facianın eşiğinden dönüldü. Çocukları almadan kısa bir süre önce tutuşan öğrenci servisi alevlere teslim oldu

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