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OTOMATİK OYNAT
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Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler… | Video 05.11.2022 | 11:57
01:08
Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de kaçakçılık operasyonu | Video 05.11.2022 | 11:57
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Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video 05.11.2022 | 11:42
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Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı | Video 05.11.2022 | 11:39
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Tam 108 suç kaydı olan 'Hırsız Pınar' yakalandı | Video 05.11.2022 | 11:34
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148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video 05.11.2022 | 10:26
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Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 4 gözaltı! | Video 05.11.2022 | 09:43
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Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video 04.11.2022 | 19:13
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Sular yükselince nehrin ortasında mahsur kaldı | Video 04.11.2022 | 20:24
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E-5'te takla atan araç kamerada | Video 04.11.2022 | 17:48
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E-5'te takla atan araç kamerada | Video 04.11.2022 | 17:11
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Depremde balkondan atlayan genç hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 16:38
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Kalp krizi geçiren yaşlı adamı otobüsle hastaneye yetiştirdiler | Video 04.11.2022 | 15:20
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Barışmak için geldiği arkadaşını aynı yerde ikinci kez vurdu | Video 04.11.2022 | 15:20
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Kesici aletle 15 aracın lastiğine zarar verdi! O anlar kamerada | Video 04.11.2022 | 15:48
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kapısı kilitli olan, bina giriş kapısı güvenlik kameralarıyla izlenen ve yasa dışı kumar oynanan bir adrese yangın merdiveninden girerek baskın yaptı. 12 kişi gözaltına alındı. Adreste yasa dışı kumar oynayan 11 kişiye 20 bin 19 lira idari para cezası kesildi.