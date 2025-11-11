Yanık kokusu gelmesi üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi | Video 11.11.2025 | 08:49 Çekmeköy'de vatandaşların yanık kokusu alması üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yanık ve duman kokusu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun bir metal işleme fabrikasından yayıldığını tespit etti. Fabrikada yapılan incelemede içeride yangın çıktığı belirlendi. Kabloların tutuşmasıyla başladığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.