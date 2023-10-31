Yanında çalışan kız çocuğunu taciz eden 63 yaşındaki sapık fırıncı tutuklandı! | Video
Adana’da 63 yaşındaki fırıncı, annesi ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan ve okul harçlığını çıkarmak için fırında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki kız çocuğuna “cinsel organını” göstererek taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kız çocuğu o anlar cep telefonuyla görüntüledi.
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