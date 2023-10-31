Video Yaşam Yanında çalışan kız çocuğunu taciz eden 63 yaşındaki sapık fırıncı tutuklandı! | Video
Yanında çalışan kız çocuğunu taciz eden 63 yaşındaki sapık fırıncı tutuklandı! | Video

Yanında çalışan kız çocuğunu taciz eden 63 yaşındaki sapık fırıncı tutuklandı! | Video

31.10.2023 | 16:18

Adana’da 63 yaşındaki fırıncı, annesi ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan ve okul harçlığını çıkarmak için fırında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki kız çocuğuna “cinsel organını” göstererek taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kız çocuğu o anlar cep telefonuyla görüntüledi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesinde 28 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.A. bundan 3 ay önce okul harçlığını çıkarmak için bir fırında kasiyer olarak işe başladı. İlk başlarda her şey normal giderken, son bir haftada iş yeri sahibi 63 yaşındaki 3'ü kız 4 çocuk babası R.A. kız çocuğunu elle ve sözle taciz etmeye başladı. Kız çocuğunun fırın sahibini ittirmesine ve terslemesine rağmen bu devam etmeye başladı. 27 Ekim günü de kimse yokken bu kez fırın sahibi pantolonunu yırtıp kız çocuğuna cinsel organını gösterdi. 28 Ekim günü de fırın sahibi yine cinsel organını kız çocuğuna gösterince bu kez E.A. bu anları cep telefonuyla görüntüleyip polis merkezine giderek fırıncıdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis fırına gelip yaşlı adamı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen yaşlı adam "çocuğa cinsel istismar girişiminden" tutuklandı.
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