Yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile trafik cezasını iptal ettirdi | Video 06.02.2025 | 12:18 Tokat'ta servis şoförü Mehmet Can Duran, yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile 2 bin 400 TL'lik trafik cezasının iptal ettirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Okul servisi Mehmet Can Duran, bir öğrenciyi servisten indirdikten sonra yaya geçidinde aracını durdurup yayalara yol verdi. Bu sırada arkasındaki araçta bulunan bir fahri müfettiş, durak dışında öğrenci indirdiği gerekçesiyle kendisine trafik cezası yazdı. Cezanın haksız olduğunu düşünen Daran, itiraz yollarını araştırmaya başladı. Avukata para vermek istemeyen Daran, yapay cezadan yardım istedi. Yapay zekanın hazırladığı direkçe ile Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Yapay zekanın yazdığı dilekçede, fahri müfettişin yazdığı cezaya ait herhangi bir görsel veya belge olmadığı belirtilirken mahkeme, 3 haftada mahkeme Daran'ı haklı bularak cezayı iptal etti.

"YAPAY ZEKA SAYESİNDE 2 BİN 400 TL'LİK CEZADAN KURTULDUM"

Avukat tutmanın kendisi için maddi olarak zorlayıcı olacağını düşündüğünden yapay zekadan yardım aldığını belirten Mehmet Can Duran, "Eğer avukat tutmuş olsaydım, davanın olumsuz sonuçlanması durumunda ekstra bir mali yük altına girecektim. Yapay zekadan aldığım yardım sayesinde ise cezamı iptal ettirerek 2 bin 400 TL'yi cebimde tuttum. Birkaç saatimi ayırarak bu çözümü buldum ve cezamı ödemekten kurtuldum. Yapay zeka olmasaydı, bir günlük kazancımı boşuna vermek zorunda kalacaktım" dedi.

Vatandaşların genellikle uğraşmak istemediği durumlarla karşılaştığında başvurdukları yapay zekanın, haklı davalarda hakkın aranması açısından önemli bir araç olabileceğini vurgulayan Duran, "Kabullenmek yerine, hakkımızı aramak çok önemli. Yapay zeka sayesinde 2 bin 400 TL'lik cezadan kurtuldum, bu deneyimi başkalarına da tavsiye ederim" şeklinde konuştu.