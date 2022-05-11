Yayaya yol vermeyip cezaya tepki gösterdi iddiası | Video

İzmit İlçesi Alemdar Caddesi üzerinde, yayaya yol vermediği iddiası ile ceza uygulanan sürücünün, trafik polisine gösterdiği tepki bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kocaeli İzmit İlçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, aracı ile Alemdar Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, iddialara göre yaya geçidinden geçmekte olan yayaya yol vermedi.

Bölgede görev başında bulunan ve durumu fark eden trafik polisi ise sürücüyü durdurarak ceza uygulamak istedi. Çevredekilerin iddiasına göre, sürücü cezaya itiraz edip tepki gösterince, polis memuru ile arasında tartışma yaşandı.

Çevredekilerin sürücüyü sakinleştirip aracına bindirdiği o anlar ise bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.