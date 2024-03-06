Yenice depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.03.2024 | 10:56 Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 04.03.2024 günü, saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem anına ait olan yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Depremin merkez üssüne yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Gönen Karasukabaklar Köyü'ndeki bir evin güvenlik kamerası görüntüsünde, hane halkının ve bir kedinin deprem anında panikle kaçtığı görülüyor.Depremin meydana geldiği fay 1953 yılında 7.2 şiddetinde üretmişti.