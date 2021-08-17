Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.08.2021 | 18:32
00:27
Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti | Video 17.08.2021 | 17:54
06:18
'Cimilli İbo' İbrahim Özer son yolculuğuna uğurlandı! 17.08.2021 | 15:58
00:30
İstanbul Ataşehir'deki Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 17.08.2021 | 15:15
00:58
07:33
Sivas'ta üç dil bilen turizmci çobanlığı seçti 17.08.2021 | 13:56
07:12
00:59
Evlere girip telefonları çaldı! Önce kameralara sonra polislere yakalandı 17.08.2021 | 12:07
05:54
06:30
00:30
Komşu katili ana-oğul tutuklandı: İkisi de sabıkalı çıktı 17.08.2021 | 11:15
00:24
02:10
Yaktığı ateşi söndürtmeyen şahıs polise zor anlar yaşattı 17.08.2021 | 09:43
00:28
Bursa'da makas atan motosiklet sürücüsüsün feci kazası kamerada! 17.08.2021 | 09:42
01:49
Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti 17.08.2021 | 09:17
04:41
03:17
İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı 17.08.2021 | 09:07
04:00
İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video 16.08.2021 | 17:46
02:59
Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video 16.08.2021 | 16:38
00:12
Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video 16.08.2021 | 16:36
Mardin’de yaşayan ve yerli 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan'ın dükkanının yanına oturan dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.