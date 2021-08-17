Video Yaşam Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti | Video

Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti | Video

Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti | Video
17.08.2021 | 17:54

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Mardin’de yaşayan ve yerli 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan'ın dükkanının yanına oturan dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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