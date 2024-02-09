Video Yaşam Yeşil saha bir anda boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video
Yeşil saha bir anda boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video

Yeşil saha bir anda boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video

09.02.2024 | 10:39

Bursa’da oynanan amatör bir maç sonrası saha boks ringine döndü.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç sonrası iki takım oyuncuları tartışmaya başladı. Tartışma, kısa bir süre sonra kavgaya döndü. O anlar anbean amatör kamerayla kaydedildi.

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