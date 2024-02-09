Yeşil saha bir anda boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 09.02.2024 | 10:39 Bursa’da oynanan amatör bir maç sonrası saha boks ringine döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç sonrası iki takım oyuncuları tartışmaya başladı. Tartışma, kısa bir süre sonra kavgaya döndü. O anlar anbean amatör kamerayla kaydedildi.