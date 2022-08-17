Video Yaşam Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal, son yolculuğuna uğurlandı | Video
Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal, son yolculuğuna uğurlandı | Video

Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal, son yolculuğuna uğurlandı | Video

17.08.2022 | 15:07

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İzmir Buca'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal (87), düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

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Sinema, tiyatro, dizi ve reklam oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda filme sesiyle hayat veren Rıza Pekkutsal, İzmir Buca'da 87 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. İkinci eşinden 5 ay önce boşandığı ve bir huzurevinde kaldığı öğrenilen Pekkutsal için Buca ilçesindeki Yaylacık Camiinde öğlen namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kemal Sunal'la pek çok filmde rol alan, 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur ve Kaygısızlar dizisindeki Hacı Gaffur karakterleri ile hafızalara kazınan Pekkutsal'ın 20'ye yakın plağa imza attığı da biliniyordu. Cenazeye Pekkutsal'ın kızı Funda Pekkutsal Karakuş, akrabaları ve yakınları katıldı.

"VEFASIZLIK VAR"
Cenaze törenine katılan dizi oyuncusu Cengiz Akbudak, "Yeşilçam'ın usta oyuncularından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize hep Kemal Sunal ile çektiği filmleri anlatırdı" dedi. Pekkutsal'ın yakını Özgüç Kanar ise cenaze törenine Yeşilçam emektarlarından kimsenin gelmemesine tepki gösterdi. Kanar, "Rıza Ağabey çok neşeli bir insandı. Girdiği ortamı neşelendirirdi. Çok büyük bir kayıp. Usta sanatçılara en çok Cem Yılmaz vefa gösteriyor. Rıza Ağabey Kaygısızlar dizisinin Hacı Gaffur'uydu. İstanbul'dan en azından bir kişiyi görmek isterdik" diye konuştu.
Pekkutsal'ın cenazesi, Buca ilçesindeki eski mezarlığa defnedilecek.

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