"Yılanlar Grubu" çetesi operasyonunda 13 tutuklama | Video
Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden aralarında çete lideri ve sağ kolununda bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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