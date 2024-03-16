Video Yaşam "Yılanlar Grubu" çetesi operasyonunda 13 tutuklama | Video

"Yılanlar Grubu" çetesi operasyonunda 13 tutuklama | Video

16.03.2024 | 09:36

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırlarında faaliyet göstermekte olan silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda "Yılan B." lakaplı B.Ş.'nin "Yılanlar Grubu" adı altında kendi oluşumunu kurarak illegal bir yapılanma içerisine girdiği ve yapı içerisinde bulunan şahısların İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. 28 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden aralarında çete lideri ve sağ kolununda bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

‘Terör soruşturması’ yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara ‘Jetlag’ operasyonu: 18 gözaltı 01:46
‘Terör soruşturması’ yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara ‘Jetlag’ operasyonu: 18 gözaltı 16.03.2024 | 10:05
Yılanlar Grubu çetesi operasyonunda 13 tutuklama | Video 01:38
"Yılanlar Grubu" çetesi operasyonunda 13 tutuklama | Video 16.03.2024 | 09:36
Edirne’de dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı | Video 02:24
Edirne’de dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı | Video 16.03.2024 | 08:37
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video 02:23
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video 16.03.2024 | 08:36
Esenyurt’ta dehşet anları kamerada... Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 02:27
Esenyurt’ta dehşet anları kamerada... Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 16.03.2024 | 08:36
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı: Yasadışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı | VİDEOHABER 00:20
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı: Yasadışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı | VİDEOHABER 15.03.2024 | 23:37
Kırıkkale’de meydana gelen kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı 00:28
Kırıkkale'de meydana gelen kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı 15.03.2024 | 23:23
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | VİDEOHABER 00:19
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | VİDEOHABER 15.03.2024 | 23:13
4 ilde ’Forex kazanç’ operasyonu; 3 tutuklama | Video 00:47
4 ilde 'Forex kazanç' operasyonu; 3 tutuklama | Video 15.03.2024 | 16:31
Sivas’ta 2 bin 968 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı | Video 00:37
Sivas’ta 2 bin 968 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı | Video 15.03.2024 | 16:02
‘Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından darp edildi | Video 03:08
‘Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından darp edildi | Video 15.03.2024 | 15:55
Ataşehir’de trafik tartışması kavgaya dönüştü | Video 01:07
Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü | Video 15.03.2024 | 15:39
Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:22
Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı | Video 15.03.2024 | 15:07
İlk kez görüntülendi! Baba Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı | Video 01:21
İlk kez görüntülendi! Baba Bülent Cihantimur'a yurt dışı yasağı | Video 15.03.2024 | 14:54
Çanakkale’de batan botta hayatlarını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi | Video 00:39
Çanakkale’de batan botta hayatlarını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi | Video 15.03.2024 | 13:41
Bitlis’te halatla inilen mağarada teröristlere ait malzemeler ele geçirildi | Video 01:39
Bitlis'te halatla inilen mağarada teröristlere ait malzemeler ele geçirildi | Video 15.03.2024 | 14:32
Hatay’da geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video 01:40
Hatay’da geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video 15.03.2024 | 14:14
Kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 07:56
Kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 15.03.2024 | 13:41
Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada | Video 01:18
Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada | Video 15.03.2024 | 13:45
Telefondan çıkartılan batarya patladı, vatandaşlar büyük panik yaşadı | Video 01:02
Telefondan çıkartılan batarya patladı, vatandaşlar büyük panik yaşadı | Video 15.03.2024 | 13:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA