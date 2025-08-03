Video Yaşam Yol verme tartışması saldırıya dönüştü! Trafikte dehşet anları kamerada | Video
Yol verme tartışması saldırıya dönüştü! Trafikte dehşet anları kamerada | Video

Yol verme tartışması saldırıya dönüştü! Trafikte dehşet anları kamerada | Video

03.08.2025 | 14:01

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışması saldırıya dönüştü. Bir grup, otomobil sürücüsünü darp ederek araç camlarını patlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan servis şoförü durup yolcularını indirdiği esnada trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bir grup, otomobil camlarını patlatarak sürücüyü darp etti. Olay anında araçtan inmeyen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. İhbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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