Yol verme tartışması saldırıya dönüştü! Trafikte dehşet anları kamerada | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışması saldırıya dönüştü. Bir grup, otomobil sürücüsünü darp ederek araç camlarını patlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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