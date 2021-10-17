Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
Flamingolar İzmit Körfezi’nde görsel şölen oluşturdu | Video 17.10.2021 | 11:42
02:10
Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz ilk namaz kılındı 17.10.2021 | 11:34
01:47
Yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine teslim etti 17.10.2021 | 11:38
07:35
Avcılarda vatandaşlar 2 yıldır depremde yıkılan caminin yapılmasını bekliyor 17.10.2021 | 11:24
02:05
01:18
Kağıthane’de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı 17.10.2021 | 11:12
05:43
Kayıp oğlunu 10 yıldır arıyor! 17.10.2021 | 10:56
00:45
Adana'da PKK üyesi olmaktan aranan 3 kişi yakalandı 17.10.2021 | 11:00
01:12
D-100 karayolu'nda şerit kavgası! İETT şoförü otomobili tekmeledi | Video 17.10.2021 | 10:52
01:32
Araç sürücülerinin yaptığı ihlaller kazalara neden oldu | Video 17.10.2021 | 10:45
03:26
Sultangazi'de dev fare kabusu! Gece yarısı evi terk ettiler... | Video 17.10.2021 | 10:41
02:38
Anne ve biri bebek arabasındaki 2 çocuğuna motosiklet çarptı | Video 17.10.2021 | 10:32
04:55
Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü 17.10.2021 | 10:22
02:31
2 kişiyi öldüren emekli polis: "Alkolün etkisiyle yaptım" 17.10.2021 | 10:09
02:15
TEM’de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı 17.10.2021 | 10:08
05:39
01:03
Çevreye rahatsızlık veren şahıs, tekme tokat dövüldü | Video 17.10.2021 | 10:11
03:51
Taksim'de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı | Video 17.10.2021 | 09:21
03:59
Esenler'de otomobil sokak arasında takla attı kaza anı kamerada 17.10.2021 | 09:52
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mustafa Aktaş, yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine ulaştırdı. Paranın sahibi bölgedeki güvenlik kamerası incelenerek belirlendi.
Malkara'nın Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki banka şubesinden 20 bin lira kredi çeken Soner Kanat, parayı montun cebine koyup otomobilini park ettiği yere gitti. Çektiği 20 bin liranın içinden ödeme yapmak için kendisine 4 bin lira ayıran Kanat, parayı tekrar montun cebine koyduğu sırada yoldan geçen bir başka araç sürücüsü kendisine adres sordu. Bu sırada 16 bin lirayı montla birlikte otomobilin bagajının üzerine koyup, unutan Kanat, araçla yoluna devam etti. Bir süre sonra bagaj üzerindeki mont yere düşerken, sürücü fark etmedi. Kanat'ın bankadan çektiği parayı sayması ve parayla birlikte montu otomobilin bagajın üzerinde unutup yola devam etmesi çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Yoldan geçen Mustafa Aktaş, bulduğu montun cebinde 16 bin lira olduğun görünce, polis merkezine götürüp teslim etti. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemesinde mont ve içindeki 16 bin liranın Soner Kanat'a ait olduğu tespit edildi. Polis merkezine çağırılan Kanat'a, burada parayı bulan Mustafa Aktaş tarafından teslim edildi. Kanat, Aktaş ve polis ekiplerine teşekkür etti.