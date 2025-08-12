Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video 12.08.2025 | 10:33 Bursa'nın Karacabey ilçesinde yolda lastiği patlayınca aracını benzinliğe park eden yaşlı adam yolun karşısındaki lastik tamircisine bakmak isterken otomobil altında kalarak can verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza Uluabat Mahallesi Sütaş Fabrikası yakınlarında gece saat 02.25'te meydana geldi. 85 yaşındaki bir adam aracının lastiği patlayınca aracını benzinliğe park edip yolun karşısındaki lastikçiye yürüdü. Lastikçiye ulaşıp derdini anlatan yaşlı adam dönüş yolunda tekrar karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin aslen Aydınlı olduğu ve Bursa'da ikamet ettiği bildirildi.