Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yolda lastiği patlayınca aracını benzinliğe park eden yaşlı adam yolun karşısındaki lastik tamircisine bakmak isterken otomobil altında kalarak can verdi.
