Video Yaşam Yorulan köpeğini sırtlayan avcı SABAH'a konuştu: "Can dostumu dağda bırakamazdım" | Video
Yorulan köpeğini sırtlayan avcı SABAH'a konuştu:

Yorulan köpeğini sırtlayan avcı SABAH'a konuştu: "Can dostumu dağda bırakamazdım" | Video

07.11.2022 | 16:00

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Torosların zirvesinde arkadaşları ile ava çıkan Ali Tezcan beraberindeki avcı köpeği yorulup bitkin düşünce 5 kilometre yüzde 50 eğimli arazide sırtında taşıdı. Ali Tezcan o anları SABAH'a anlattı.

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Mersin'in Erdemli ilçesine 90 kilometre uzakta Torosların zirvesinde 2 bin 500 rakımlı Eğriçayır yaylasına arkadaşları ile avlanmaya giden Ali Tezcan (38) 'Raki' (8) isimli köpeği, yolda bitkin düştü. Köpeğin yerinden kalkamaması üzerine Tezcan 'Can dostum' dediği Raki'yi sırtına alarak 5 kilometre yüzde 50 eğimli arazide taşıdı. Yaklaşık 2 saat köpeğini sırtında taşıyan Tezcan, araca ulaşmasının ardından hayvanı içeri koyarak dinlenmesi için evindeki kulübesine götürdü. O anları ise Tezcan'ın arkadaşı Veli Coşkun cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sabah'a konuşan Avcı Ali Tezcan, Köpekle birlikte çok fazla arazide gezdiklerini, köpeğin yorgun düştüğünü belirterek, "Ben bir pastanede çalışıyorum bir gün hafta iznimi hem spor hem de avcılık için dağlara çıkarak değerlendiriyorum. Şu anda av yasağı da yok, av yasağı ocak ayının 15'inde başlayacak ve biz de yasağa uyacağız. Avcılık için de tüm resmi iznimiz alındı ve avlanma ruhsatımız var. Amacımız canlı katliamı değil, dağlarda spor yapmak'' dedi.

Biz can dostlarımızı yorulduğunda dağda bırakmıyoruz diyen Ali Tezcan, şöyle konuştu: "Avda bize rehberlik yapan köpeğim 'Raki' yi yorulunca yaklaşık 5 kilometre yani 2 saate yakın sırtımda yüzde 50 eğimli zor bölgede taşıdım. Eve getirmemize rağmen yorgunluğu hala devam ediyor. Ben can dostumun yorup bitap düşmesine ve acı çekmesine dayanamayıp sırtımda 5 kilometre taşıdım. Çünkü o da bir can taşıyor. Biz can dostlarımızı yoruldu diye dağda bırakamazdım. Raki benim 8 yıllık can dostum onsuz hiç ava gitmem.''

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