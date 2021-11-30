Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Niğde'de bir kişinin başına çanak anten düştü, o anlar kamerada | Video 30.11.2021 | 17:37
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Kuyumcuya giren gaspçılar sert kayaya çarptı 30.11.2021 | 17:21
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Düzce'deki fırtına minareyi beşik gibi salladı | Video 30.11.2021 | 16:53
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Sakarya'da gençlerin yumruklu kavgası kamerada | Video 30.11.2021 | 16:50
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Bodrum polisi erken müdahaleyle anne ve oğlunun hayatını kurtardı | Video 30.11.2021 | 16:46
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Manisa'da köpek saldırısına uğrayan Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı | Video 30.11.2021 | 16:06
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İstanbul'da yasağa rağmen trafiğe çıkan motosikletlilere ceza yağdı | Video 30.11.2021 | 16:12
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Sinop'ta korku dolu anlar! Çatı uçtu, facianın eşiğinden dönüldü | Video 30.11.2021 | 16:13
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Arnavutköy'de lodosla birlikte dolu yağışı etkili oldu | Video 30.11.2021 | 15:48
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Trafik polisinden yürek ısıtan hareket | Video 30.11.2021 | 15:40
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Ambarlı Limanı'nda yük gemisinin iskeleye çarpma anı kamerada | Video 30.11.2021 | 15:13
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Bankadan takip etti, yaşlı çiftin parasını alıp kaçtı | Video 30.11.2021 | 15:11
Yozgat'ta etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle havalanan inşaat şantiyesinin metal çatısı, otomobillerin üzerine düştü; pek çok binanın çatısında da hasar meydana geldi.