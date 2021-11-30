Video Yaşam Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu | Video
Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu | Video

Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu | Video

30.11.2021 | 14:02

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Yozgat'ta etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle havalanan inşaat şantiyesinin metal çatısı, otomobillerin üzerine düştü; pek çok binanın çatısında da hasar meydana geldi.

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