Yumruklu yol verme kavgası kamerada: “10 kişi bir adama mı giriyorsunuz” | Video 28.01.2024 | 10:25 Kasımpaşa’da biri taksici iki sürücü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Küfürleşme üzerine aracından inen taksiciye diğer sürücü yumruklar savurdu. Taksicinin de karşılık vermesiyle çıkan kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bir kadının, “Adama 10 kişi mi bir adama giriyorsunuz” diye tepki gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatinde Beyoğlu Kasımpaşa semti Camiilebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir taksici ile sürücü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada küfürleşmesinin başlaması üzerine aracından inen taksici ile sürücü birbirine girdi.

TAKSİCİ İLE SÜRÜCÜ BİRBİRİNE GİRDİ

Kavgada sürücü taksiciye yumruklar savunurken, taksici de ona karşılık verdi. Vatandaşların araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga sonrası taraflar araçlarına binip olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bir kadının, "Adama 10 kişi mi bir adama giriyorsunuz" diye tepki gösterdi.