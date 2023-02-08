Video Yaşam Yunan ekipler Hatay'da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video
Yunan ekipler Hatay'da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video

Yunan ekipler Hatay'da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video

08.02.2023 | 11:30

Hatay'da arama-kurtarma çalışamasına katılan Yunanistanlı kurtarma ekibi, 6 yaşındaki bir çocuğu enkaz altından sağ olarak çıkardı.

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