Yusuf İslam, depremde vefat edenler için Bakara Suresi'nden ayetler okudu | Video
Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçerek "Yusuf İslam" adını alan sanatçı, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenler için Bakara Suresi'nden ayetler okudu.
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