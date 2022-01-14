Zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı | Video

Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri vatandaşlardan gelen şikayet üzerine dilenirken yakaladıkları şahsın yapılan üst aramasında 6 bin TL çıktı. Şahıs zabıta ekiplerine parayı vermemek için ağladı, yemin etti ve uzun süre dil döktü.