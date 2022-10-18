Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin destek verdiği operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.