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Zeytin hırsızlığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlının sözleri şoka uğrattı:

Zeytin hırsızlığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlının sözleri şoka uğrattı: "Paşa paşa yatarız" | Video

21.12.2023 | 15:02

Balıkesir'in Edremit ilçesinde deriye gezen jandarma ekiplerince zeytin çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Zeytin hırsızlığı iddiasıyla tutuklanan zanlıların adliye girişindeki rahat tavırları ve “Paşa paşa yatarız” diyerek şakalaşmaları dikkatleri çekti.

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Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma ve Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Avcılar Mahallesinde yürütülen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir bahçeden zeytin toplayan bir gruba rastlandı.

Jandarma Asayiş Timleri, zeytin toplayanların kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. Zeytin toplayanların bahçe sahibi olmadıkları tespit edildi. İddialara göre, M. Z, V. D, G. D, ve E. D, bahçeden zeytin çalarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tarafından toplanarak çuvallara konulan çalıntı olduğu değerlendirilen 250 kilo zeytin ise bahçe sahibine teslim edildi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında sorgu işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlılarının adliyeye sevki sırasında ilginç diyaloglar yaşandı. Zanlılardan birinin yakını "Çolukçocuğa ben bakarım" demesi üzerine "Paşa paşa yartarız biz" demesi ve gülerek adliyeye girmeleri dikkatleri çekti.

Daha sonra 4 hırsızlık zanlısı sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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