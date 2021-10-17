Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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Zeytinburnu’nda 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda farklı türlerde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde Seyitnizam, Telsiz ve Sümer mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 3 kilogram kubar, metamfetamin, afyon sakızı ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.